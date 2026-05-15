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USA-L'ouverture de la salle de bal est prévue vers septembre 2028, dit Trump
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 13:25

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que l'ouverture prévue de sa salle de bal à la Maison blanche aura lieu vers septembre 2028.

"Elle est en cours de construction, en avance sur le calendrier, et sera la plus belle installation de ce type aux États-Unis", a-t-il déclaré dans un message publié sur Truth Social.

La semaine dernière, Donald Trump a défendu la hausse des estimations de coûts pour sa salle de bal, affirmant que le prix de cet immense bâtiment situé dans l'enceinte de la Maison blanche resterait inférieur à 400 millions de dollars (343,41 millions d'euros).

(Rédigé par Angela Christy à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

Donald Trump
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2 commentaires

  • 13:49

    Vu son état de santé ce sera une belle salle funéraire pour ce déchet

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