USA: l'inflation au stade de la production poursuit son ascension (+6,5% sur un an en mai)

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

L'indice des prix à la production (PPI) a une nouvelle fois bondi aux Etats-Unis, à +6,5% sur un an en mai, au plus haut depuis novembre 2022, selon des données publiées jeudi, plus élevées qu'attendu par les marchés.

Les investisseurs s'attendaient à une progression un peu plus modeste, de 6,4%, selon le consensus publié par Trading Economics.

L'évolution du mois d'avril a été révisée à la baisse, à +5,7%.

Le rythme de l'inflation de ces derniers mois s'est accéléré à compter de mars, soit la période depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient qui a fait flamber les prix des carburants et de leurs produits dérivés.

Les prix à la production sont ceux auxquels les entreprises vendent leurs produits ou leurs services (par exemple au gouvernement, aux consommateurs ou à d'autres entreprises).

L'indice permet de jauger les pressions sur leurs coûts de production, qui sont souvent répercutées jusque dans les prix en magasins.

L'indice des prix au stade des consommateurs (CPI) pour le mois de mai, publié mercredi, a aussi connu un dérapage, à +4,2% sur un an.