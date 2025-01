USA: l'inflation a continué d'accélérer en décembre 2024, +2,6% sur un an (PCE)

L'inflation a poursuivi son rebond en décembre aux Etats-Unis, à +2,6% sur un an contre 2,4% un mois plus tôt, selon l'indice PCE publié vendredi par le département du Commerce et suivi de près par la Réserve fédérale américaine (Fed).

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Sur un mois, l'inflation a aussi accéléré, à +0,3%, contre 0,1% en novembre, une hausse conforme au consensus des analystes compilé par MarketWatch.

L'indice PCE sous-jacent, c'est-à-dire excluant les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, a aussi accéléré sur un mois (+0,2% contre 0,1% en novembre) mais est resté stable sur un an à 2,8%, là aussi conformément aux attentes des analystes.

Cet indice est celui privilégié par la Fed pour guider sa politique monétaire. L'institution monétaire vise une inflation de 2%.

Un tel niveau d'inflation est de nature à la conforter dans sa décision d'attendre encore avant de diminuer ses principaux taux directeurs, surtout en l'absence de signes de faiblesse du marché du travail et d'essoufflement de la consommation.

Mercredi, la Fed avait maintenu ses taux inchangés, déclenchant les foudres du président Donald Trump qui voulait les voir diminuer "immédiatement".

La Réserve fédérale n'a pas besoin "d'agir dans la précipitation" et d'abaisser davantage ses taux alors que l'économie des Etats-Unis, et tout particulièrement son marché de l'emploi, restent solides, avait estimé le président de la Fed, Jerome Powell.

Jeudi, les chiffres du PIB ont montré que la croissance était restée soutenue en 2024 (+2,8%), en dépit d'un ralentissement au dernier trimestre.

Selon l'indice PCE, les revenus des ménages ont augmenté de 0,4% en décembre, plus que le mois précédent (0,3%).

Quant à leurs dépenses, elles ont aussi accéléré (+0,7% contre +0,4% en novembre).