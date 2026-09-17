USA: L'indice "Philly Fed" baisse moins que prévu en septembre

Le bâtiment du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale est visible à Washington.

Les ‌conditions d'activité dans la ​région de Philadelphie se sont déteriorées moins que prévu ​en septembre, montre jeudi l'enquête ​mensuelle de l'antenne ⁠locale de la Réserve ‌fédérale.

L'indice "Philly Fed" a baissé, s'établissant à 37,8 ​après ‌47,4 en août.

Les économistes ⁠interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de ⁠30,5.

La ‌composante des nouvelles commandes ⁠ressort à 29,2 ‌contre 30,1 en août.

Le ⁠sous-indice des perspectives d'activité ⁠à six ‌mois ressort à 52,90 ​après 73,6 ‌le mois précédent.

Le sous-indice de l'emploi s'établit ​à 11,8 après 27,9 en août.

Celui ⁠des prix acquittés ressort à 48,6 après 40,9 un mois plus tôt.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)