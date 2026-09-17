USA: L'indice "Philly Fed" baisse moins que prévu en septembre

Le bâtiment du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale est visible à Washington.
Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont déteriorées moins que prévu en septembre, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.
L'indice "Philly Fed" a baissé, s'établissant à 37,8 après 47,4 en août.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 30,5.
La composante des nouvelles commandes ressort à 29,2 contre 30,1 en août.
Le sous-indice des perspectives d'activité à six mois ressort à 52,90 après 73,6 le mois précédent.
Le sous-indice de l'emploi s'établit à 11,8 après 27,9 en août.
Celui des prix acquittés ressort à 48,6 après 40,9 un mois plus tôt.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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