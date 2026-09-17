 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA: L'indice "Philly Fed" baisse moins que prévu en septembre
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 15:00
Ajouter Boursorama à vos sources

Le bâtiment du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale est visible à Washington.

Le bâtiment du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale est visible à Washington.

Les ‌conditions d'activité dans la ​région de Philadelphie se sont déteriorées moins que prévu ​en septembre, montre jeudi l'enquête ​mensuelle de l'antenne ⁠locale de la Réserve ‌fédérale.

L'indice "Philly Fed" a baissé, s'établissant à 37,8 ​après ‌47,4 en août.

Les économistes ⁠interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de ⁠30,5.

La ‌composante des nouvelles commandes ⁠ressort à 29,2 ‌contre 30,1 en août.

Le ⁠sous-indice des perspectives d'activité ⁠à six ‌mois ressort à 52,90 ​après 73,6 ‌le mois précédent.

Le sous-indice de l'emploi s'établit ​à 11,8 après 27,9 en août.

Celui ⁠des prix acquittés ressort à 48,6 après 40,9 un mois plus tôt.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

Banques centrales
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank