USA: L'indice ISM manufacturier à un pic de près de deux ans

WASHINGTON (Reuters) - La croissance de l'activité manufacturière aux Etats-Unis a accéléré nettement plus que prévu en octobre, l'indice des nouvelles commandes ayant atteint son plus haut niveau en près de 17 ans, montre lundi l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM). L'indice ISM manufacturier est ressorti en hausse à 59,3, un plus haut depuis novembre 2018, contre 55,4 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une progression plus bien modeste à 55,8. Le sous-indice des nouvelles commandes a bondi à 67,9 en octobre, un plus haut depuis janvier 2004, après 60,2 le mois précédent. Celui des prix acquittés est ressorti à 65,5, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis 2018, après 62,8 en septembre. La composante de l'emploi s'est améliorée également, repassant en zone de croissance, à 53,2 contre 49,6 précédemment. Une autre enquête sur l'activité manufacturière aux Etats-Unis, celle d'IHS Markit, montre que l'activité dans le secteur est remonté à son plus haut niveau depuis janvier 2019, à 53,4, contre 53,3 en première lecture et 53,2 en septembre. (Version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

