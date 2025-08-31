 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-L'identification de chaque électeur sera exigée à chaque scrutin, dit Trump
information fournie par Reuters 31/08/2025 à 06:34

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il signerait un décret prévoyant l'identification de chaque électeur.

"L'identification des électeurs doit être partie intégrante de chaque scrutin. Pas d'exception! Je vais signer un décret à cet effet", a écrit Donald Trump sur son réseau, Truth Social.

"Il n'y aura pas non plus de vote par correspondance, sauf pour les personnes très malades et les soldats basés à l'étranger", a-t-il ajouté.

Donald Trump, qui n'a jamais cessé d'affirmer sans preuve qu'il s'était fait voler la victoire lors de l'élection présidentielle de 2020 aux Etats-Unis, remet en question depuis longtemps le système électoral américain.

Le locataire de la Maison blanche a affiché plus tôt ce mois-ci sa volonté de supprimer le vote par correspondance et les machines à voter aux Etats-Unis dans la perspective des prochaines élections de mi-mandat en novembre 2026.

(Ismail Shakil à Ottawa; version française Camille Raynaud)

USA 2024
Donald Trump
