USA-L'ex-chef du FBI, James Comey, inculpé par le département de la Justice

par Andrew Goudsward

Le département américain de la Justice a inculpé mardi l'ancien directeur du FBI, James Comey, des chefs d'accusation de menace contre la vie du président Donald Trump et d'avoir et de diffusion d'une menace au-delà des frontières d'un Etat.

Ces accusations sont liées à un message publié par James Comey en mai de l'an dernier sur le réseau social Instagram, alors qu'il passait des vacances en Caroline du Nord.

Le message montrait une photo de coquillages disposés sur une plage et formant les nombres "86 47". Le nombre 86 peut être utilisé aux Etats-Unis pour signifier "mettre quelqu'un à la porte d'un bar", tandis que 47 pourrait être considéré comme un code désignant Donald Trump, le 47e président américain.

James Comey a effacé le message après qu'il a provoqué la controverse.

"Je n'avais pas réalisé que certaines personnes associaient ces nombres à la violence. Cela ne m'était jamais venu à l'esprit mais comme je suis opposé à la violence sous toutes ses formes, j'ai retiré ce message", avait alors dit James Comey.

Cette inculpation, qui intervient alors que James Comey est déjà visé par des accusations de fausses déclarations et entrave à une enquête du Congrès, démontre les efforts déployés par le président américain Donald Trump pour se venger de ceux ayant enquêté contre lui ou l'ayant critiqué.

"Je suis toujours innocent. Je n'ai toujours pas peur", a dit James Comey dans une vidéo diffusée après son inculpation. "Ce n'est pas ce que le département de la Justice est censé être."

(Avec Susan Heavey et Ryan Patrick Jones; version française Camille Raynaud)