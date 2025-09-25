 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-L'auteur de la fusillade au Texas voulait "terroriser" l'ICE - procureure
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 23:39

L'auteur de la fusillade qui a fait un mort et deux blessés graves mercredi dans un centre de rétention de la police de l'immigration américaine (ICE) au Texas a laissé des notes à son domicile dans lesquelles il déclare avoir agi seul et vouloir "terroriser" les agents de l'ICE, a déclaré jeudi la procureure par intérim pour le district nord du Texas.

Lors d'une conférence de presse, Nancy Larson a précisé que ces éléments avaient été découverts lors d'une perquisition menée au domicile du tireur à Fairview.

"Il espérait que ses actions terroriseraient les employés de l'ICE et entraveraient leur travail, qu'il qualifiait de trafic d'êtres humains", a déclaré la procureure. "Ce qu'il a fait est la définition même du terrorisme."

La fusillade a coûté la vie à un immigré d'origine mexicaine. Deux autres détenus du centre de rétention ont été blessés et étaient jeudi dans un état critique.

L'auteur de la fusillade, âgé de 29 ans, embusqué sur un toit selon le FBI, s'est donné la mort.

Tous les éléments réunis par les enquêteurs corroborent les propres dires du tireur selon lesquels il a agi seul, a déclaré Joseph Rothrock, agent du FBI pour la région de Dallas.

"Ses notes manuscrites montrent qu'il ne s'attendait pas à survivre à l'événement", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Joseph Ax; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

