USA-L'auteur de la fusillade au Texas voulait "terroriser" l'ICE - procureure

L'auteur de la fusillade qui a fait un mort et deux blessés graves mercredi dans un centre de rétention de la police de l'immigration américaine (ICE) au Texas a laissé des notes à son domicile dans lesquelles il déclare avoir agi seul et vouloir "terroriser" les agents de l'ICE, a déclaré jeudi la procureure par intérim pour le district nord du Texas.

Lors d'une conférence de presse, Nancy Larson a précisé que ces éléments avaient été découverts lors d'une perquisition menée au domicile du tireur à Fairview.

"Il espérait que ses actions terroriseraient les employés de l'ICE et entraveraient leur travail, qu'il qualifiait de trafic d'êtres humains", a déclaré la procureure. "Ce qu'il a fait est la définition même du terrorisme."

La fusillade a coûté la vie à un immigré d'origine mexicaine. Deux autres détenus du centre de rétention ont été blessés et étaient jeudi dans un état critique.

L'auteur de la fusillade, âgé de 29 ans, embusqué sur un toit selon le FBI, s'est donné la mort.

Tous les éléments réunis par les enquêteurs corroborent les propres dires du tireur selon lesquels il a agi seul, a déclaré Joseph Rothrock, agent du FBI pour la région de Dallas.

"Ses notes manuscrites montrent qu'il ne s'attendait pas à survivre à l'événement", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Joseph Ax; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)