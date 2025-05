USA: l'activité manufacturière en repli en avril, les producteurs face aux bouleversements douaniers

L'activité manufacturière aux Etats-Unis a légèrement flanché en avril, selon un indicateur publié jeudi montrant que ce secteur au coeur des attentions du gouvernement américain est fortement chahuté par les nouveaux droits de douane.

Un baromètre mensuel de la fédération professionnelle ISM, basé sur les réponses d'un panel d'entreprises, évalue la santé de l'industrie américaine.

Il montre que l'activité manufacturière a reculé pour le deuxième mois de suite en avril à 48,7% contre 49% en mars.

Les analystes anticipaient un repli plus marqué (autour de 47,8%), selon le consensus publié par MarketWatch.

"La demande et la production ont reculé, et la réduction des effectifs s'est poursuivie, alors que les entreprises naviguent dans un environnment économique incertain", relève le responsable de l'enquête, Timothy Fiore, cité dans le communiqué.

"La croissance des prix s'est légèrement accélérée en raison de droits de douane, ce qui a causé des retards dans le passage de nouvelles commandes et les livraisons des fournisseurs, ainsi que des accroissements de stocks chez les producteurs", ajoute-t-il.

Début avril, le président américain Donald Trump a annoncé une spectaculaire hausse des droits de douane sur les produits entrant aux Etats-Unis, avant de faire partiellement marche arrière.

Les produits chinois sont depuis visés par des surtaxes de 145%.

Les réponses des entreprises sondées à l'enquête ISM montrent l'ampleur des bouleversements en cours.

"Les droits de douane affectent notre activité, en particulier en raison de l'allongement des passages de frontières et des calculs tarifaires qui sont complexes et pas totalement compris. Nous avons potentiellement trop payé de droits de douane et ne savons pas si nous pourrons être remboursés", témoigne ainsi un cadre du secteur du transport, qui inclut l'industrie automobile, cité anonymement dans le communiqué.

"La mise en oeuvre des droits de douane et leur application est soudaine et abrupte", ajoute-t-il.

"Le secteur est inquiet. Avec la mise en place des droits de douane, toutes les expéditions depuis la Chine sont suspendues. C'est impossible pour notre entreprise ou nos clients de faire face au niveau de prix qui serait nécessaire pour maintenir une marge acceptable", rapporte un sondé du secteur du matériel informatique et des produits électroniques.

"Les guerres douanières sont incroyablement volatiles, évoluent rapidement et perturbent grandement notre activité habituelle. Nos produits viennent à 90% de Chine, et les coûts changent toutes les semaines", observe de son côté un cadre de l'habillement.