USA: l'activité industrielle plus timorée qu'attendu, lestée par les droits de douane

L'activité manufacturière aux Etats-Unis a continué à se contracter en octobre, selon un baromètre publié lundi, dans lequel les industriels sondés pointent leurs difficultés liées aux nouveaux droits de douane.

L'indice publié par la fédération professionnelle ISM, basé sur les réponses d'un panel d'entreprises, s'est établi à 48,7%, marquant le huitième mois consécutif de contraction de l'activité (50 étant la limite entre contraction et expansion).

C'est moins que ce qu'attendaient les analystes, selon le consensus publié par MarketWatch.

Dans leurs réponses, citées anonymement dans le communiqué, les sondés mentionnent l'impact des droits de douane mis en place par l'exécutif américain.

"Notre activité reste compliquée, car les clients annulent et réduisent leurs commandes en raison de l'incertitude entourant l'environnement économique mondial et de l'évolution constante du paysage tarifaire", observe ainsi un cadre de l'industrie chimique.

Un responsable du machinisme agricole note que les exploitants américains pâtissent de la situation commerciale internationale et sont donc moins en mesure d'acheter du nouveau matériel.

"Les droits de douane ont de fortes répercussions sur notre activité (l'équipement industriel, NDLR). Nous importons des produits qui ne sont pas près d'être fabriqués aux Etats-Unis, les tentatives de relocalisation ont échoué", rapporte un autre responsable.

Un sondé du secteur des produits électroniques souligne aussi que la relocalisation n'est pas une solution dans un horizon proche: "Même avec les droits de douane, le prix des produits importés reste souvent plus compétitif que la production locale aux Etats-Unis."