USA-L'activité économique plutôt à la hausse ces dernières semaines-Fed
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 20:32

L'activité économique a progressé dans la plupart des Etats-Unis ces dernières semaines tandis que l'emploi est resté globalement stable, a déclaré mercredi la Réserve fédérale américaine (Fed) dans un rapport, des données qui ne devraient pas faire évoluer les positions de la banque centrale sur les taux d'intérêt, à deux semaines de sa prochaine réunion de politique monétaire.

Dans son "livre beige", basée sur des informations collectées par ses antennes dans le pays, la Fed écrit que les perspectives pour l'activité sont "modérément optimistes", avec une "croissance modeste" attendue dans les prochains mois.

Huit des douze antennes de la banque centrale américaine ont fait état d'une activité économique accrue ces dernières semaines, est-il écrit dans le document.

Les prix ont progressé à un "taux modéré" dans la plupart des districts de la Fed. Deux d'entre eux ont rapporté une hausse "légère" des prix.

Il est attendu par les marchés financiers que la Fed laisse ses taux inchangés à l'issue de sa réunion des 27-28 janvier.

(Ann Saphir; version française Jean Terzian)

Banques centrales
