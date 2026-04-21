USA-Kevin Warsh s'engage devant le Sénat à préserver l'indépendance de la Fed

Kevin Warsh, le candidat du président Donald Trump à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed), a promis mardi devant les sénateurs qu'il prendrait ses décisions de politique monétaire indépendamment de tout conseil ou pression de la part de la Maison blanche, soulignant que le succès dans le maintien d'une inflation faible constituait une "armure narrative" qui protégerait la banque centrale des critiques.

"L'indépendance de la politique monétaire est essentielle", a déclaré Kevin Warsh dans une déclaration publique adressée aux membres de la commission bancaire du Sénat, qui doivent se prononcer sur sa nomination au conseil des gouverneurs de la Fed ainsi que sur son mandat de quatre ans à la tête de l'institution.

Kevin Warsh, ancien gouverneur de la banque centrale, a ajouté qu'il appartenait "en grande partie à la Fed" de préserver cette indépendance en atteignant ses objectifs et en ne s'écartant pas du mandat qui lui a été confié par le Congrès.

"Je ne pense pas que l'indépendance opérationnelle de la politique monétaire soit particulièrement menacée lorsque des élus – présidents, sénateurs ou membres de la Chambre (des représentants) – expriment leur point de vue sur les taux d'intérêt", a-t-il déclaré.

"Le Congrès a confié à la Fed la mission d'assurer la stabilité des prix, sans excuse ni équivoque, sans argument ni angoisse. L'inflation est un choix, et la Fed doit en assumer la responsabilité. Une faible inflation est le bouclier de la Fed", a-t-il insisté.

Kevin Warsh s'exprime dans un contexte de craintes inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient, alors que la Maison blanche a fait pression pour que des baisses de taux plus agressives soient mises en oeuvre et a vivement critiqué l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, pour ne pas l'avoir fait assez rapidement.

Donald Trump a déclaré plut tôt mardi à CNBC qu'il serait déçu si le candidat qu'il a proposé ne baissait pas immédiatement les taux d'intérêt dès son entrée en fonction, une fois confirmé par le Sénat.

(Rédigé par Howard Schneider ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)