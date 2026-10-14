USA-Huit Etats portent plainte contre OpenAI, accusent ChatGPT de nuire aux enfants

Huit Etats américains ont annoncé mercredi avoir engagé des poursuites judiciaires contre OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, accusant la plateforme de nuire aux enfants en expliquant à ceux-ci comment se faire du mal ou faire du mal aux autres.

Dans leur plainte, ces huit Etats - parmi lesquels l'Iowa et le Kansas - demandent à ce qu'OpenAI soit contraint de modifier le fonctionnement de ChatGPT pour les jeunes utilisateurs et de renoncer aux bénéfices générés grâce à l'utilisation du chatbot par les enfants.

En juin dernier, une première procédure similaire avait été lancée par le procureur général de Floride.

OpenAI est également visé par des dizaines de plaintes accusant ChatGPT d'avoir facilité des fusillades de masse et d'autres actes violents.

(Diana Novak Jones; version française Jean Terzian)