USA-Hillary Clinton dit au Congrès n'avoir aucune information sur Epstein

(Actualisé tout du long; photo à disposition)

par Richard Cowan

Hillary Clinton a déclaré jeudi lors d'une audition devant une commission du Congrès américain qu'elle ne se souvenait pas avoir jamais rencontré Jeffrey Epstein et qu'elle ne disposait d'aucune information à partager à propos des activités criminelles du défunt financier délinquant sexuel.

"Je ne me souviens pas avoir jamais rencontré M. Epstein. Je n'ai jamais voyagé à bord de son avion, ni visité son île, ses domiciles ou ses bureaux", a-t-elle dit dans des commentaires préparés en avance et relayés dans un communiqué alors qu'elle était auditionnée à huis clos à New York par les membres de la commission de Surveillance de la Chambre des représentants.

L'ancienne secrétaire d'Etat, candidate démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 2016, a également accusé la commission parlementaire, dirigée par les pairs républicains de Donald Trump, de chercher à détourner l'attention des liens entre l'actuel locataire de la Maison blanche et Jeffrey Epstein, retrouvé pendu en prison en 2019 dans l'attente de son procès pour des accusations de trafic sexuel.

L'audition de Hillary Clinton a été brièvement interrompue après qu'une photo la montrant assise à une table a été diffusée sur les réseaux sociaux, en violation du protocole de la commission, a rapporté un conseiller de Clinton. L'influenceur conservateur Benny Johnson, qui a publié la photo, a déclaré que celle-ci avait été prise par l'élue républicaine Laurent Boebert.

Le couple Clinton avait initialement refusé de témoigner devant la commission du Congrès, avant de changer d'avis plus tôt ce mois-ci face aux menaces de la commission de déclarer les Clinton coupables d'outrage - un processus pouvant déboucher sur une inculpation pénale. Bill Clinton, ancien locataire démocrate de la Maison blanche, sera auditionné vendredi.

"BEAUCOUP DE QUESTIONS"

En amont de l'audition de Hillary Clinton, le président de la commission de Surveillance de la Chambre a nié que l'enquête relevait d'une démarche partisane des républicains. James Comer, élu républicain du Kentucky, a noté que plusieurs élus démocrates avaient poussé en faveur de témoignages des Clinton.

"Personne ne les accuse pour l'heure d'inconduite, mais nous avons beaucoup de questions", a-t-il dit, ajoutant être désireux de connaître la nature des quelconques interactions entre Hillary Clinton et Jeffrey Epstein ainsi que leurs potentiels liens d'affaires.

James Comer a dit également que les transcriptions de leurs entretiens seraient rendues publiques.

Les liens entre Hillary Clinton et Jeffrey Epstein restent encore flous. Bill Clinton a pour sa part voyagé à plusieurs reprises à bord de l'avion d'Epstein au début des années 2000, après avoir quitté ses fonctions. Il a nié toute malversation et a exprimé des regrets quant à cette relation.

Selon James Comer, Jeffrey Epstein s'est rendu à la Maison blanche à 17 reprises pendant le mandat de Bill Clinton.

Donald Trump a également fréquemment côtoyé Jeffrey Epstein dans les années 1990 et 2000, avant sa condamnation en 2008 pour incitation à la prostitution de mineure. James Comer a déclaré que les preuves recueillies par la commission n'impliquaient pas le président républicain.

Robert Garcia, le plus haut élu démocrate siégeant à la commission de Surveillance de la Chambre, a accusé le département fédéral de la Justice de dissimuler des documents liés à Donald Trump afin de protéger celui-ci de tout examen minutieux de ses liens avec Jeffrey Epstein.

Il a cité notamment le témoignage d'une femme ayant accusé Donald Trump de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle était une mineure. "Où sont ces dossiers ? Qui les a retirés ? Il faut des réponses à ces questions", a déclaré l'élu californien.

Le département de la Justice a publié plus de 3 millions de pages de documents liés à Epstein au cours des derniers mois afin de se conformer à une loi votée par le Congrès.

Il a notamment cherché à attirer l'attention sur des photos de Bill Clinton, mais les documents ont également révélé les liens de Jeffrey Epstein avec une longue liste de dirigeants d'entreprise et de personnalités politiques, dont l'actuel secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick et le milliardaire Elon Musk.

À l'étranger, elles ont donné lieu à des enquêtes criminelles visant le prince britannique déchu Andrew Mountbatten-Windsor et d'autres personnalités importantes.

(Richard Cowan et Nolan D. McCaskill, avec la contribution de David Morgan; version française Coralie Lamarque et Jean Terzian, édité par Kate Entringer)