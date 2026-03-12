 Aller au contenu principal
USA-Fusillade aux abords d'une synagogue dans le Michigan
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 18:49

La police du Michigan a dit jeudi avoir été informée d'une fusillade à la synagogue Temple Israel à West Bloomfield, près de Detroit.

Kash Patel, le directeur du FBI, a écrit sur X que des agents de la police fédérale se trouvaient sur place à la suite d'informations faisant état d'une attaque à l'aide d'un véhicule et de tirs de la part d'un assaillant aux abords de cette synagogue.

(Jasper Ward, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)

Proche orient
Guerre en Iran
