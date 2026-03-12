USA-Fusillade aux abords d'une synagogue dans le Michigan

La police du Michigan a dit jeudi avoir été informée d'une fusillade à la synagogue Temple Israel à West Bloomfield, près de Detroit.

Kash Patel, le directeur du FBI, a écrit sur X que des agents de la police fédérale se trouvaient sur place à la suite d'informations faisant état d'une attaque à l'aide d'un véhicule et de tirs de la part d'un assaillant aux abords de cette synagogue.

(Jasper Ward, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)