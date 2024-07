USA: faible rebond de la confiance des consommateurs en juillet (Conference Board)

Un client fait ses courses dans un supermarché d'Anselmo en Californie. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

La confiance des consommateurs est repartie en petite hausse en juillet aux Etats-Unis, surprenant les analystes, mais les Américains restent inquiets quant aux prix élevés et aux taux d'intérêt, et se montrent toujours pessimistes pour les mois à venir.

L'indice mesurant cette confiance s'est établi à 100,3 points, selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi, contre 97,8 points en juin - données révisées à la baisse.

C'est mieux que prévu puisque les analystes attendaient 99,8 points, selon le consensus de briefing.com.

L'indice 100 correspond au niveau de confiance de 1985.

"Même si les consommateurs restent relativement positifs à l'égard du marché du travail, ils semblent toujours préoccupés par la hausse des prix et des taux d'intérêt, ainsi que par l'incertitude quant à l'avenir", a commenté Dana Peterson, cheffe économiste du Conference Board, citée dans un communiqué.

L'inflation a repris au printemps sa trajectoire à la baisse aux Etats-Unis, après un rebond cet hiver qui avait inquiété. En juin, elle est ainsi tombée à 2,5% sur un an, selon l'indice PCE, la mesure préférée de la banque centrale américaine (Fed), et qu'elle veut ramener à 2%.

Celle-ci se réunit mardi et mercredi, et devrait laisser ses taux à leur niveau le plus élevé depuis plus de 20 ans, entre 5,25 et 5,50%.

Mais elle devrait aussi signaler qu'elle envisage de les baisser prochainement, probablement lors de sa réunion suivante, mi-septembre, sans toutefois mentionner de date précise.

Cela devrait apporter une bouffée d'oxygène aux consommateurs puisque les taux de la Fed donnent le ton des taux que les banques accordent à leurs clients.