USA-Face au Sénat, Kevin Warsh appelle à un "changement de cap" au sein de la Fed

(Actualisé avec détails, déclarations)

Kevin Warsh, le candidat du président Donald Trump pour prendre la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed), a appelé mardi devant les sénateurs à un "changement de cap" au sein de la banque centrale, qui inclurait un nouveau "cadre" de maîtrise de l'inflation et une éventuelle refonte de la manière dont l'institution communique au sujet de la politique monétaire.

Lors d'une déclaration adressée aux membres de la commission bancaire du Sénat, qui doivent se prononcer sur sa nomination au conseil des gouverneurs de la Fed ainsi que sur son mandat de quatre ans à la tête de l'institution, cet avocat et financier âgé de 56 ans a reproché à la banque centrale la crise inflationniste qui a suivi la pandémie de COVID-19 et qui continue de peser sur les ménages américains.

"Les erreurs politiques fatales commises il y a quatre ou cinq ans" constituent un héritage dont les ménages ont encore du mal à se remettre, a-t-il dit, ajoutant que la Fed avait besoin d'"un changement de cap dans la conduite de sa politique".

Cela implique un nouveau cadre de lutte contre l'inflation, différent de l'ancien, a souligné celui qui a également été gouverneur de la Fed par le passé.

Cette réorganisation concerne notamment la communication de la Fed qui, selon Kevin Warsh, a "aggravé" le problème.

Le candidat à la présidence de la Fed, qui doit remplacer l'actuel patron Jerome Powell dont le mandat prend fin le 15 mai, a ainsi laissé entendre qu'il pourrait vouloir modifier la pratique actuelle de la banque centrale consistant à publier des projections trimestrielles sur l'économie et les taux d'intérêt.

Il a également promis qu'il prendrait ses décisions de politique monétaire indépendamment de tout conseil ou pression de la part de la Maison blanche, soulignant que le succès dans le maintien d'une inflation faible constituait une "armure narrative" qui protégerait la banque centrale des critiques.

"L'indépendance de la politique monétaire est essentielle", a-t-il dit.

L'audition a rapidement pris une tournure houleuse.

Kevin Warsh a refusé d'affirmer que le président Donald Trump avait perdu l'élection présidentielle de 2020 et a également déclaré qu'il maintiendrait son projet de vendre des actifs d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, sans préciser de quoi il s'agissait ni à qui ils seraient vendus.

"LE BOUCLIER DE LA FED"

Kevin Warsh s'exprime dans un contexte de craintes inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient, alors que la Maison blanche a fait pression pour que des baisses de taux plus agressives soient mises en oeuvre et a vivement critiqué l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, pour ne pas l'avoir fait assez rapidement.

Donald Trump a déclaré plut tôt mardi à CNBC qu'il serait déçu si le candidat qu'il a proposé ne baissait pas immédiatement les taux d'intérêt dès son entrée en fonction, une fois confirmé par le Sénat.

"Les présidents ont généralement tendance à être favorables à des baisses de taux", a déclaré Kevin Warsh lorsqu'on l'a interrogé au Sénat sur les déclarations du locataire de la Maison blanche.

"Le président Trump l'exprime très ouvertement", a-t-il ajouté.

L'ancien gouverneur de la banque centrale a ajouté qu'il appartenait "en grande partie à la Fed" de préserver son indépendance en atteignant ses objectifs et en ne s'écartant pas du mandat qui lui a été confié par le Congrès.

"Je ne pense pas que l'indépendance opérationnelle de la politique monétaire soit particulièrement menacée lorsque des élus – présidents, sénateurs ou membres de la Chambre (des représentants) – expriment leur point de vue sur les taux d'intérêt", a-t-il déclaré.

"Le Congrès a confié à la Fed la mission d'assurer la stabilité des prix, sans excuse ni équivoque, sans argument ni angoisse. L'inflation est un choix, et la Fed doit en assumer la responsabilité. Une faible inflation est le bouclier de la Fed", a-t-il insisté.

Le sénateur républicain Thom Tillis, membre de la commission bancaire, a par ailleurs dit lors de l'audition que la confirmation de Kevin Warsh serait reportée jusqu'à ce que le Département de la Justice mette fin à l'enquête sur Jerome Powell, que le sénateur considère comme futile et comme s'inscrivant dans la stratégie de Donald Trump visant à faire pression sur la Fed pour qu'elle abaisse ses taux.

(Rédigé par Howard Schneider ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)