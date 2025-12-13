USA et Ukraine vont discuter à Berlin d'un cessez-le-feu avant un sommet européen

(Actualisé avec déclarations d'un responsable allemand)

L'Allemagne accueillera dans le courant du week-end des délégations américaines et ukrainiennes pour des discussions sur un cessez-le-feu en Ukraine, avant un sommet avec les dirigeants européens et le président Volodimir Zelensky prévu à Berlin lundi, a déclaré samedi un responsable allemand.

Un responsable américain avait auparavant indiqué que les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se rendaient en Allemagne pour des discussions impliquant des Ukrainiens et des Européens.

Le choix d'envoyer Steve Witkoff, qui a mené des négociations avec Kyiv et Moscou concernant une proposition de paix des États-Unis, semble indiquer que Washington perçoit des possibilités d'avancées. La Maison blanche avait déclaré jeudi que Donald Trump n'enverrait un représentant officiel que s'il estimait qu'il y avait suffisamment de progrès à faire.

"Des discussions sur un éventuel cessez-le-feu en Ukraine ont lieu à Berlin ce week-end entre des conseillers en politique étrangère des États-Unis et de l'Ukraine, entre autres", a déclaré une source du gouvernement allemand.

Le chancelier allemand Friedrich Merz accueillera lundi Volodimir Zelensky et des dirigeants européens lors d'un sommet à Berlin. Il s'agit de la dernière manifestation publique en date de soutien au président ukrainien de la part de ses alliés européens, alors que Kyiv subit la pression de Washington pour signer un plan de paix qui soutenait initialement les principales demandes de Moscou.

La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont travaillé ces dernières semaines pour affiner les propositions américaines qui, dans un projet divulgué le mois dernier, demandaient à Kyiv de céder davantage de territoires, de renoncer à son ambition d'adhérer à l'Otan et d'accepter de limiter ses forces armées.

