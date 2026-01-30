USA-Donald Trump va proposer Kevin Warsh à la tête de la Fed

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il proposerait Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), pour occuper la présidence de la banque centrale à l'issue du mandat de Jerome Powell, qui expire en mai.

"Je connais Kevin depuis longtemps et je suis convaincu qu'il restera dans l'histoire comme l'un des plus grands présidents de la Réserve fédérale, peut-être même le meilleur", a dit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

"Par-dessus tout, il a le profil idéal et il ne vous décevra jamais."

Le choix du nouveau président de la Fed constitue la dernière initiative en date du président américain pour marquer de son empreinte une Fed qu'il n'a cessé de critiquer depuis son retour à la Maison blanche pour ne pas avoir baissé assez rapidement, selon lui, les taux d'intérêt.

La nomination de Kevin Warsh doit être confirmée par le Sénat américain.

