USA-Donald Trump va proposer Kevin Warsh à la tête de la Fed
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 13:13

(Actualisé avec choix de Donald Trump)

par Steve Holland et Bo Erickson

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il proposerait Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), pour occuper la présidence de la banque centrale à l'issue du mandat de Jerome Powell, qui expire en mai.

"Je connais Kevin depuis longtemps et je suis convaincu qu'il restera dans l'histoire comme l'un des plus grands présidents de la Réserve fédérale, peut-être même le meilleur", a dit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

"Par-dessus tout, il a le profil idéal et il ne vous décevra jamais."

Le choix du nouveau président de la Fed constitue la dernière initiative en date du président américain pour marquer de son empreinte une Fed qu'il n'a cessé de critiquer depuis son retour à la Maison blanche pour ne pas avoir baissé assez rapidement, selon lui, les taux d'intérêt.

La nomination de Kevin Warsh doit être confirmée par le Sénat américain.

(Rédigé par Susan Heavey et Ann Saphir; version française Camille Raynaud, Diana Mandia et Mara Vilcu, édité par Blandine Hénault)

Banques centrales
Donald Trump
  • 11:09

    c'est d'un comique, tout les journalistes du monde attendent devant leurs écrans l'annonce journalière du pape trump sur ses intentions macabres

