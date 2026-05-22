USA-Donald Trump va nommer Kevin Warsh à la présidence de la Fed

par Jacob Bogage

Le président américain Donald Trump va nommer vendredi Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale (Fed) américaine lors d'une cérémonie à la Maison blanche, a déclaré jeudi l'administration américaine.

Le Sénat américain a confirmé le 13 mai la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la banque centrale des Etats-Unis pour un mandat de quatre ans, en remplacement de Jerome Powell.

Agé de 56 ans, Kevin Warsh, qui a été membre du conseil des gouverneurs de la Fed entre 2006 et 2011, présidera sa première réunion de politique monétaire les 16 et 17 juin dans un contexte économique bouleversé par la guerre au Moyen-Orient.

(Avec Dan Burns; version française Camille Raynaud)