USA-Deux membres de la Garde nationale touchés dans une fusillade à Washington-Noem

Deux membres de la Garde nationale ont été touchés par des tirs à Washington mercredi, a déclaré la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, dans un message sur X, sans plus de précisions.

La police de Washington a déclaré séparément qu'il y avait eu une fusillade à un pâté de maisons de la Maison blanche mais n'a pas donné d'autres détails.

Le président Donald Trump se trouve Floride en raison des congés de Thanksgiving.

Les services secrets américains n'ont pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

(Reportage Jasper Ward ; rédaction de Susan Heavey)