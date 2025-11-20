USA-Des documents sur Epstein publiés sous 30 jours alors que Trump signe la mesure du Congrès

(Actualisé tout du long; photo à disposition)

Le président américain Donald Trump a promulgué mercredi le texte voté la veille quasiment à l'unanimité par le Congrès qui contraint le département de la Justice à publier des documents de l'affaire Jeffrey Epstein, retrouvé pendu en prison en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineures.

La publication de ces documents pourrait permettre de lever davantage le voile sur les activités de Jeffrey Epstein, qui a fréquenté nombre de personnalités influentes, dont Donald Trump, avant d'être condamné en 2008 pour sollicitation et proxénétisme à l'égard d'une mineure.

Cette affaire Epstein a été une épine dans le pied de Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, en partie parce que le président américain avait lui-même donné par le passé de l'épaisseur aux théories complotistes relayées par ses partisans à propos de Jeffrey Epstein.

De nombreux électeurs trumpistes pensent que l'administration Trump veut camoufler les liens entretenus par Jeffrey Epstein avec des personnalités influentes ainsi que des détails obscurs sur le décès du financier en prison. Les autorités pénitentiaires ont établi qu'Epstein s'est suicidé.

L'Attorney General (ministre fédérale de la Justice), Pam Bondi, a déclaré mercredi que le département de la Justice publierait sous 30 jours des documents liés à Jeffrey Epstein, conformément à la résolution adoptée successivement mardi par la Chambre des représentants puis le Sénat.

"Nous allons continuer de respecter la loi et d'encourager à la transparence maximale", a-t-elle dit au cours d'une conférence de presse, avant que Donald Trump ne promulgue plus tard dans la journée, comme attendu, le texte voté au Congrès.

Un doute demeure toutefois sur l'ampleur des documents qui seront rendus publics, le projet de résolution adopté par le Congrès autorisant le département de la Justice à garder secrets des éléments d'enquête et des informations à propos des victimes de Jeffrey Epstein.

Donald Trump a

ordonné

la semaine dernière au département de la Justice d'enquêter sur les liens que Jeffrey Epstein aurait entretenus avec plusieurs personnalités démocrates, dont l'ancien président Bill Clinton.

Il a effectué cette demande alors que des élus démocrates de la Chambre des représentants ont rendu publics des

courriels

dans lesquels Jeffrey Epstein a écrit que Donald Trump était au courant que des jeunes filles mineures étaient victimes d'abus de sa part.

Donald Trump a dit avoir été amis avec Jeffrey Epstein avant de prendre ses distances avec celui-ci sans rien savoir des crimes attribués au défunt financier.

Après avoir promis durant la campagne électorale de rendre public le dossier judiciaire de Jeffrey Epstein, répondant à une demande de nombre de ses soutiens, le président républicain s'est opposé pendant des mois à une telle démarche, dénonçant une "supercherie" des démocrates destinée à jeter une ombre sur ses réussites.

Il a finalement effectué

une volte-face

dimanche dernier, appelant les élus républicains du Congrès à voter en faveur de la publication du dossier Epstein.

Rendre public ou non le "dossier Epstein" est une question qui a engendré des divisions dans les rangs républicains, entraînant même une rupture entre Donald Trump et certains des plus fidèles représentants du mouvement MAGA ("Make America Great Again").

(Andy Sullivan, Jana Winter, Andrew Goudsward et Kanishka Singh; version française Jean Terzian)