USA-Démission du secrétaire de l'armée à la suite de tensions avec Hegseth-source

Le secrétaire de l'armée américaine, Dan Driscoll, a présenté sa démission à la Maison blanche après des mois de tensions avec le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a déclaré lundi à Reuters une personne informée de la question, confirmant une information rapportée en premier lieu par le Wall Street Journal.

On ne sait pas dans l'immédiat si la Maison blanche a accepté cette démission, qui intervient dans un contexte de guerre avec l'Iran pour laquelle les Etats-Unis ont déployé des milliers de troupes au Moyen-Orient.

Nombre de hauts responsables de la Défense ont été licenciés ou poussés vers la sortie depuis que Pete Hegseth a été nommé à la tête du Pentagone par le président Donald Trump à son retour au pouvoir en janvier 2025.

Dan Driscoll, présenté par des représentants américains comme proche du vice-président J.D. Vance, avait exprimé auprès de l'administration "ses préoccupations concernant la transformation de l'armée et la préparation de celle-ci", a dit la source. Pete Hegseth a "bloqué spécifiquement ces démarches en limogeant les généraux" aux commandes, a-t-elle ajouté en référence aux efforts de modernisation de l'armée.

Sollicitée, l'armée américaine a refusé de commenter.

Dans un communiqué, une porte-parole de la Maison blanche, Anna Kelly, a déclaré que Dan Driscoll a été "très efficace pour faire avancer le programme 'Make America Strong Again' du président Trump au sein du département de l'armée en assurant un leadership impressionnant durant des opérations militaires historiques (...) et en contribuant aux négociations entre la Russie et l'Ukraine, et davantage".

Confirmé en février 2025 au poste de secrétaire de l'armée, qui a la charge de la formation et de l'équipement des soldats, Dan Driscoll a poussé pour que l'armée se montre plus agile pour acquérir des armes à moindres coûts et a réprimandé les grands fabricants d'armes.

La base industrielle de défense a "arnaqué le peuple américain, le Pentagone et l'armée", a-t-il dit l'an dernier en référence aux principales entreprises du secteur.

Selon un représentant américain s'exprimant sous couvert d'anonymat, Pete Hegseth considérait Dan Driscoll comme une menace au sein de la bureaucratie et voulait de longue date s'en séparer. Mais les liens de Dan Driscoll avec J.D. Vance rendaient une telle démarche compliquée, a-t-il ajouté.

Dan Driscoll a pris de l'importance quand Donald Trump lui a demandé de participer aux négociations entre Moscou et Kyiv chapeautées par Washington pour mettre fin à la guerre en Ukraine, une mission diplomatique rare pour un secrétaire de l'armée.

En avril dernier, alors même que les Etats-Unis livraient guerre à l'Iran, Pete Hegseth a limogé le chef d'état-major de l'armée Randy George, une décision majeure dans le cadre de la purge opérée par le secrétaire à la Défense dans les rangs du commandement militaire.

Ce limogeage a surpris Dan Driscoll, a déclaré le représentant américain, et a engendré une frustration accrue de ce dernier à l'égard de Pete Hegseth.

(Idrees Ali, avec la contribution de Steve Holland et Natalia Bueno Rebolledo; version française Jean Terzian)