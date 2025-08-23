USA-Cinq morts et des dizaines de blessés après un accident d'autocar

par Steve Gorman et Rich McKay

Au moins cinq personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans un accident de la route survenu vendredi dans le nord de l'Etat de New York, aux Etats-Unis, ont annoncé les autorités.

James O'Callaghan, porte-parole de la police de l'Etat de New York, a déclaré qu'un enfant faisait partie des victimes.

L'accident s'est produit sur l'autoroute 90 à environ 48 km de Buffalo lorsqu'un autocar, qui se rendait New York, a fait une sortie de route.

Le Conseil national de la sécurité des transports a dépêché une équipe sur place pour enquêter sur l'accident.

De nombreux passagers ont dû être extrait de l'autocar après que ce dernier s'est immobilisé dans un fossé sur le bord de la route, a dit James O'Callaghan. D'autres voyageurs ont été éjectés du bus durant l'accident.

Le conducteur de l'autocar, qui a survécu et coopère avec les autorités, a perdu le contrôle du véhicule, a précisé James O'Callaghan. Aucun autre véhicule n'est impliqué dans l'accident.

Les 51 personnes qui voyageaient dans l'autocar ont toutes été blessées, a déclaré James O'Callaghan.

La police de l'Etat de New York a confirmé dans un communiqué que l'accident avait fait "plusieurs victimes". La gouverneure de l'Etat, Kathy Hochul, a dit sur le réseau social X que la police avait confirmé que "cinq vies avaient été tragiquement perdues".

(avec David Shepardson à Washington; version française Camille Raynaud)