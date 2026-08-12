USA/Caroline du Sud-Darline Graham, la soeur de Lindsey Graham, au second tour des primaires républicaines pour le Sénat

Darline Graham, la soeur du sénateur américain récemment décédé Lindsey Graham, s'est qualifiée mardi pour le second tour de la primaire du Parti républicain pour le siège de la Caroline du Sud remis en jeu au Sénat américain lors des élections de novembre.

Elle affrontera Ralph Norman, élu de la Chambre des représentants américain le 25 août. Le candidat républicain qui sera finalement désigné est donné favori pour remporter le scrutin de novembre, dans le cadre des traditionnelles élections à mi-mandat du président en place.

Les démocrates ont bon espoir d'arracher la Chambre des représentant aux mains des républicains, qui n'y détiennent qu'une courte majorité - voire d'également reprendre le Sénat - ce qui leur permettrait de s'opposer frontalement aux décisions de Donald Trump.

Le gouverneur de la Caroline du Sud Henry McMaster a nommé Darline Graham pour assurer la fin du mandat de son frère jusqu'au début du mois de janvier, après le décès inattendu de Lindsey Graham des suites d'une maladie cardiaque.

Donald Trump a apporté son soutien à Darline Graham, qui n'a jamais occupé de fonction publique, pour un mandat complet de six ans, estimant que cela serait un "fabuleux hommage" à son frère.

Mais les détracteurs de Darline Graham ont estimé que sa candidature, fondée sur la notoriété de son nom de famille et le soutien présidentiel, ne pouvait bénéficier d'un quelconque passe-droit, soulignant qu'elle ne disposait d'aucun parcours politique propre.

Darline Graham a assuré qu'on ne lui "offrait pas" ce siège, ajoutant qu'elle était consciente de devoir mériter les voix des électeurs.

(Costas Pitas et Nolan D. McCaskill, Version française Benoit Van Overstraeten)