USA: 99.000 créations d'emplois dans le secteur privé en août, bien moins qu'attendu

Les entreprises du secteur privé aux Etats-Unis ont créé 99.000 emplois en août, en forte baisse par rapport à juillet, et bien moins qu'attendu, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée jeudi, un nouveau signal du ralentissement du marché de l'emploi après trois années d'une santé de fer.

Les analystes attendaient 140.000 créations, selon le consensus de MarketWatch. Le chiffre de juillet a par ailleurs été révisé à la baisse, avec seulement 111.000 emplois créés par le secteur privé, contre 122.000 initialement annoncés.

"L'évolution à la baisse du marché du travail a mené à des embauches plus lentes que la normale après deux années de croissance démesurée", a déclaré Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP, dans le communiqué.

Quant à l'évolution des salaires, qui est regardée à la loupe pour anticiper l'évolution de l'inflation, elle est restée stable en août par rapport à juillet.

L'enquête ADP/Stanford Lab est considérée comme un baromètre des chiffres officiels de l'emploi en août, qui seront publiés vendredi par le ministère du travail. Le taux de chômage est attendu en légère baisse, à 4,2% contre 4,3% en juillet, et les créations d'emplois, en hausse, à 161.000 contre 114.000.

La santé du marché du travail est notamment suivie de près par la Banque centrale américaine (Fed), qui envisage de commencer à baisser ses taux lors de sa prochaine réunion, les 17 et 18 septembre.

Elle veut en effet éviter de faire trop grimper le chômage, alors que ses mesures destinées à faire ralentir l'inflation ont pour effet de peser sur l'activité économique.

Si une pénurie de main d'oeuvre aux Etats-Unis avait, depuis 2021, contribué à la flambée de l'inflation, les signaux montrant que la situation revient à la normale, se multiplient désormais.

Les créations d'emplois de 2023 et début 2024 ont ainsi été révisées en forte baisse.

Le nombre de postes vacants est même tombé fin juillet à son plus bas niveau depuis janvier 2021, avant que le pays ne connaisse une importante pénurie de main d'oeuvre, avait montré mercredi l'enquête JOLTS publiée par le département du Travail.

Selon une étude mensuelle du cabinet de consultants Challenger, Gray & Christmas, publiée jeudi, les suppressions d'emplois en août ont atteint en août leur deuxième plus haut niveau depuis 2009.

"L'augmentation des suppressions d'emplois en août reflète l'incertitude économique croissante et l'évolution de la dynamique du marché", a commenté Andrew Challenger, vice-président du cabinet.

Une enquête de la Fed réalisée au cours de l'été a montré que certaines régions des Etats-Unis observent un ralentissement du marché du travail, avec des employeurs plus sélectifs et, par conséquent, des candidats qui mettent plus de temps à trouver un emploi.

Et le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mercredi qu'après avoir concentré son attention sur l'inflation pendant trois ans, il accorde désormais autant d'importance à la situation de l'emploi qu'à la hausse des prix.