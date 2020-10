Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020: Ouverture du vote anticipé à New York, une première Reuters • 25/10/2020 à 11:22









USA 2020: OUVERTURE DU VOTE ANTICIPÉ À NEW YORK, UNE PREMIÈRE NEW YORK (Reuters) - Les électeurs de l'Etat de New York se sont rués samedi vers les bureaux de vote et ont patienté pendant des heures pour déposer leur bulletin pour l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, au premier jour du vote par anticipation. C'est la première fois que cet Etat, traditionnellement un bastion démocrate où Joe Biden dispose d'une nette avance sur le président républicain Donald Trump dans les intentions de vote, autorise un vote anticipé pour une élection présidentielle. Plus de 56 millions d'Américains ont déjà transmis leur bulletin pour le scrutin, en personne ou par correspondance, du jamais-vu. (John Whitesides; version française Jean Terzian)

