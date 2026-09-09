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US Open: Elena Rybakina passe en demies et s'assure la première place mondiale
information fournie par AFP 09/09/2026 à 21:09
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La joueuse du Kazakhstan et future N.1 mondiale Elena Rybakina salue la foule de l'US Open après sa victoire en quart de finale contre la Chinoise Zheng Qinwen le 9 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La joueuse du Kazakhstan et future N.1 mondiale Elena Rybakina salue la foule de l'US Open après sa victoire en quart de finale contre la Chinoise Zheng Qinwen le 9 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Kazakhstanaise Elena Rybakina (2e) s'est assurée mercredi d'accéder à la première place mondiale, en éliminant la Chinoise Zheng Qinwen (121e) en quart de finale de l'US Open, 3-6, 6-1, 6-4.

Grâce à ce succès, elle va détrôner automatiquement la Bélarusse Aryna Sabalenka mais aussi écarter les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff, qui pouvaient également prétendre au sommet du classement en cas de titre à New York et de sortie prématurée de Rybakina.

"Ce n'est qu'un chiffre pour l'instant", a commenté l'intéressée après sa victoire. "C'est une performance incroyable, mais vous savez avec quelle rapidité tout peut changer dans les classements en tennis."

La double lauréate en Grand Chelem affiche actuellement, à 27 ans, le meilleur classement de sa carrière, à la deuxième place mondiale.

Née à Moscou mais de nationalité kazakhstanaise, Rybakina reste en course pour un second titre du Grand Chelem en 2026, après son sacre à l'Open d'Australie face à Sabalenka en finale.

Selon la WTA, c'est la première fois qu'un ressortissant du Kazakhstan accède au trône du tennis mondial.

Après avoir franchi les quatre premiers tours sans concéder un set, la joueuse qui compte, et de loin, le plus grand nombre d'aces sur le circuit féminin cette saison a pourtant été déstabilisée par Zheng mercredi.

La championne olympique de Paris est entrée dans la rencontre avec aplomb, visiblement décidée à imprimer son rythme.

Un jeu interminable

La Chinoise Zheng Qinwen lors du quart de finale de l'US Open contre la joueuse du Kazakhstan Elena Rybakina le 9 septembre 2026 à New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Chinoise Zheng Qinwen lors du quart de finale de l'US Open contre la joueuse du Kazakhstan Elena Rybakina le 9 septembre 2026 à New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Zheng s'est d'abord appuyée sur un service venimeux, mélange de puissance et de variété, tantôt en plein sur le "T" tantôt slicé à l'extrême pour décaler son adversaire.

Une fois l'échange engagé, sa couverture du terrain lui a permis de prendre très tôt les balles de Rybakina et de contrôler la puissance de son adversaire.

Au bout d'un jeu interminable, lors duquel Zheng aura repoussé cinq balles de break, la Chinoise a converti sa quatrième balle de set d'un service gagnant.

"Je n'ai pas bien démarré", a constaté Rybakina après coup, expliquant avoir été perturbée par le soleil, après quatre matches disputés en session nocturne. "J'étais trop négative, (...) très nerveuse."

Mais après un conciliabule avec ses entraîneurs, Rybakina est repartie de l'avant.

"Je me disais: +continue de te battre+, a-t-elle raconté. Ce n'était pas du haut niveau, mais je suis contente d'avoir insisté."

Il aura suffi que Zheng baisse très légèrement de pied au même moment pour que la tenante du Masters WTA installe son tennis implacable.

La longueur de ses balles a repoussé la native de Shiyan (centre de la Chine) loin derrière sa ligne et l'a contraint à des courses incessantes pour tenir l'échange.

Le deuxième set en poche, Rybakina n'a pas relâché la pression, même si Zheng était de nouveau à l'affût. Le niveau de jeu de la Kazakhstanaise s'est même élevé au fil des jeux tandis que le public ravi saluait quelques fusées le long des lignes.

Sous la pression, la Chinoise a accumulé un peu trop de fautes, directes ou provoquées. Une double faute lui coûtait même son service, une offrande que Rybakina a converti directement pour s'adjuger le match.

La future première joueuse mondiale affrontera jeudi, en demi-finale, la gagnante du quart de finale entre Coco Gauff et Mirra Andreeva, programmé plus tard mercredi.

Dans l'autre demi-finale, Sabalenka sera opposée à Pegula.

Dans le tableau masculin, le Russe Karen Khachanov (50e) a rendez-vous en quart de finale avec la surprise belge Alexander Blockx (34e), tandis qu'en soirée, la tête de série N.1, l'Allemand Alexander Zverev, affronte pour la première fois le Néerlandais Botic van de Zandschulp (70e) pour un fauteuil en demi-finale.

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