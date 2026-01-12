US-Le procureur ayant refusé de poursuivre l'ancien directeur du FBI licencié

L'administration Trump a licencié un procureur du département de la Justice qui avait refusé d'enquêter sur l'ancien directeur du FBI James Comey, a rapporté lundi MS Now, citant plusieurs personnes informées sur le sujet.

Robert McBride, numéro 2 du parquet du district-Est de l'Etat de Virginie, avait été chargé de l'enquête sur James Comey avant de faire savoir aux membres du département de la Justice qu'il lui serait difficile de mener à bien sa mission tout en continuant d'assurer ses fonctions.

Il avait été nommé comme premier assistant de la procureure en chef du parquet, Lindsey Halligan, fidèle trumpiste et ancienne avocate personnelle du président américain.

L'Attorney General (ministre de la Justice) Pam Bondi, aurait soutenu le renvoi de Robert McBride, selon MS Now.

Le département de la Justice n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Un juge fédéral avait rejeté les accusations criminelles contre James Comey, ancien directeur du FBI en poste de 2013 à 2017 et fervent critique de Donald Trump, accusé de fausses déclarations et entrave à une enquête du Congrès.

Le président américain avait limogé James Comey de la direction du FBI en 2017, au début de son premier mandat, après que Comey a confirmé la tenue d'une enquête de l'agence fédérale sur une collusion présumée entre l'équipe de campagne Trump et la Russie lors de l'élection présidentielle de 2016.

