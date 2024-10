Upsa se lance dans le marché de la santé des femmes

Le laboratoire pharmaceutique français Upsa (Efferalgan, Dafalgan, Fervex) a annoncé mardi faire son entrée dans le marché de la santé des femmes avec l'acquisition de la société monégasque Sérélys Pharma.

"Cette acquisition prometteuse, la première depuis plus de trente ans pour Upsa, s’inscrit dans son plan de croissance et va contribuer à faire d’elle un acteur international majeur dans la santé familiale et le bien-être des femmes", indique l'acquéreur dans un communiqué.

Le prix de la transaction n'a pas été dévoilé.

Présente dans une cinquantaine de pays, Sérélys Pharma commercialise des produits qui aident à soulager les inconforts liés à la ménopause, comme les bouffées de chaleur.

Elle réalise un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros dont les trois quarts hors de France, "ce qui ouvre de nouveaux marchés pour Upsa au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et du Sud, et en Chine notamment", souligne la société basée à Agen dans le Lot-et-Garonne (sud-ouest de la France).

La dernière acquisition d'Upsa a été celle du français Fervex (voies respiratoires) en 1994.

Connu surtout pour ses marques de paracétamol Efferalgan et Dafalgan, Upsa, détenu par le groupe japonais Taisho, est aussi présent dans les traitements des voies respiratoires, de la digestion, des troubles du sommeil et de compléments alimentaires.

Le marché de la santé des femmes, en pleine croissance, s'articule autour de la santé reproductive, les soins maternels, la santé hormonale ou encore la gestion des règles.