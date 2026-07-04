Le président de l'OM affirme que son club devait être exclu des compétitions européennes

Le patron prend la parole. Depuis début juillet, Stéphane Richard est officiellement le nouveau président de l’Olympique de Marseille. L’occasion pour l’ancien PDG d’Orange de s’exprimer dans La Provence , entre autres sur l’exclusion de la Ligue Europa évitée par le club phocéen fin juin. Sur ce sujet, Richard indique que « le club avait un très fort risque sur l’UEFA » .

Le président de l’OM affirme même que « le club devait être exclu dès la saison prochaine des compétitions européennes , une sanction normale compte tenu des dérapages budgétaires et financiers massifs à l’issue de la saison 2025-2026 et aggravé par le non-respect du ratio entre la masse salariale et les revenus. » …

MBC pour SOFOOT.com