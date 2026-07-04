Un gardien réussi plus de dribbles que Cristiano Ronaldo

Comment on traduit la honte en portugais ? Vozinha et Cristiano Ronaldo ont une multitude de points communs : ils ont grandi sur une île, sont lusophones, jouent au football, ont évolué dans le championnat portugais et disputent tous les deux cette Coupe du monde 2026. Mais qui des deux a réussi le plus de dribbles depuis le début de cette compétition ?

Vozinha 1, Ronaldo 0

À la surprise générale, le gardien du Cap-Vert a réalisé plus de dribbles réussis que le légendaire attaquant du Portugal. Grâce à un crochet sur Lautaro Martínez lors de la défaite des Requins bleus face à l’Argentine, Vozinha est parvenu à réaliser un dribble. De son côté, CR7 n’a toujours pas réussi à en totaliser ne serait ce qu’un seul.…

MBC pour SOFOOT.com