United Airlines surpasse les attentes au 4T grâce à une demande "robuste"

La compagnie aérienne américaine United Airlines a de nouveau dépassé les attentes au quatrième trimestre, grâce à une demande "robuste" pour les voyages tout au long de l'année qui se poursuit au début de 2025.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Selon un communiqué publié mardi après la clôture de la Bourse de New York, United a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 7,8% sur un an à 14,69 milliards de dollars et un bénéfice net de 985 millions (+64,2%).

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 3,26 dollars contre 2 dollars un an plus tôt. Le consensus des analystes de FactSet avait anticipé 3,03 dollars.

C'est également mieux que ses propres prévisions: lors de la publication mi-octobre de ses résultats du troisième trimestre, l'entreprise avait prévu entre 2,50 et 3 dollars.

"2024 a été une année solide à travers toutes les activités d'United, qui devient l'une des meilleures compagnies au monde, et nous commençons 2025 avec des tendances de demande qui continuent d'accélérer et nous placent en bonne position pour atteindre des marges avant impôts supérieures à 10%", a commenté Scott Kirby, patron du groupe, cité dans un communiqué.

Sur l'ensemble de l'année 2024, la compagnie aérienne a engrangé un chiffre d'affaires de 57,06 milliards de dollars (+6,2%) et un bénéfice net de 3,15 milliards de dollars (+20,3%). Dilué par action et proforma, ce dernier s'établit à 10,61 dollars, contre 10,05 dollars en 2023.

Le groupe s'est félicité du record, depuis sa création, du nombre de vols effectués (en moyenne 4.340 vols quotidiens) et du nombre de passagers transportés (près de 174 millions) en 2024. Les capacités ont progressé de 6,2% par rapport au quatrième trimestre 2023.

"Nous constatons une robuste demande au premier trimestre 2025", a-t-il relevé.

Dans une communication distincte, United a anticipé un bénéfice par action à données comparables entre 75 cents et 1,25 dollar sur les trois premiers mois de l'année et entre 11,50 et 13,50 dollars sur l'ensemble de 2025.

Le consensus tablait, avant cette publication, sur un bénéfice par action proforma de 54 cents au premier trimestre.

United Airlines a souffert en début d'exercice de la suspension de vol des Boeing 737 MAX 9, après un incident peu après le décollage sur un avion neuf d'Alaska Airlines, qui a fait quelques blessés légers. United possède la flotte la plus importante de la configuration incriminée (79 avions sur 171 en exploitation à l'époque).

La compagnie, qui comptait sur la livraison de 277 MAX 10 d'ici la fin de la décennie, a également dû revoir sa programmation de vols car ce modèle n'est toujours pas certifié par l'autorité de l'aviation civile (FAA) alors que son entrée en service était prévue pour 2023.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de Wall Street, l'action d'United Airlines progressait de 3,19%.