United Airlines dépasse les attentes au 2T mais ses prévisions déçoivent

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID MCNEW )

La compagnie aérienne américaine United Airlines a dépassé, avec une bonne marge, les attentes des marchés au deuxième trimestre mais son action a reculé mercredi à Wall Street du fait de prévisions décevantes pour le troisième trimestre.

Entre avril et juin, selon un communiqué, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 14,99 milliards de dollars (+5,7% sur un an) et un bénéfice net de 1,32 milliard de dollars (+23,1%). Ce qui correspond au consensus des analystes de Factset.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée privilégiée par les marchés, le bénéfice net ressort à 4,14 dollars, soit un niveau inférieur de 17,7% à celui du deuxième trimestre de l'année précédente mais au-dessus du consensus qui attendait 3,93 dollars.

Malgré cela, l'action de la compagnie aérienne a cédé jusqu'à 1,3% dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, avant de se reprendre.

Motif du mécontentement des marchés: United prévoit un bénéfice net par action à données comparables au troisième trimestre compris entre 2,75 et 3,25 dollars, quand le consensus tablait sur 3,38 dollars.

Sur l'ensemble de l'année, United a confirmé sa fourchette de 9 à 11 dollars.

Elle s'attend à ce que trois moteurs de croissance "cruciaux" pour son chiffre d'affaires, lui ayant permis "de progresser vers le sommet du secteur pendant cette période difficile", se poursuivent: les catégories Premium (+8,5%) et Basic Economy (+38%) et un gain de parts de marché sur les vols domestiques.

La compagnie a précisé avoir augmenté ses capacités de 8,3% au deuxième trimestre, par rapport à la même période de l'année précédente, mais "mi-août constitue un point d'inflexion", a-t-elle prévenu.

"Depuis près de deux ans, la compagnie avait anticipé les réductions importantes de capacité au niveau des vols intérieurs annoncées récemment par plusieurs compagnies américaines cet été", a-t-elle expliqué, signalant une baisse d'environ trois points de pourcentage des capacités du secteur à partir de mi-août.

"Nous constatons que plusieurs compagnies ont commencé à retirer des capacités non rentables", a commenté Scott Kirby, patron de la compagnie, cité dans le communiqué. "United s'était préparé depuis longtemps à cet ajustement", a-t-il affirmé.