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Union européenne : la porcelaine de Limoges devient le premier produit non alimentaire à bénéficier d'une appelation protégée
information fournie par Boursorama avec Media Services 18/05/2026 à 15:08

Depuis décembre, le système d'indications géographiques protégées de l'UE, qui bénéficiaient auparavant uniquement aux vins, fromages et autres spécialités agricoles, a été étendu aux produits artisanaux et industriels.

Une manufacture de porcelaine près à Saint-Léonard-de-Noblat. (illustration) ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Une manufacture de porcelaine près à Saint-Léonard-de-Noblat. (illustration) ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

C'est le premier produit non agricole a être reconnu au niveau européen. Symbole du savoir-faire français, la porcelaine de Limoges est devenue lundi 18 mai le premier produit artisanal ou industriel non agricole à bénéficier du système d'indications géographiques protégées au sein de l'UE.

"La porcelaine de Limoges devient le premier produit à bénéficier d'une protection à l'échelle de l'UE, la protégeant contre les imitations et les abus tout en reconnaissant le lien étroit entre sa qualité, sa réputation et son origine géographique ", a annoncé la Commission européenne.

Depuis décembre, le système d'indications géographiques protégées de l'UE, qui bénéficiaient auparavant uniquement aux vins, fromages et autres spécialités agricoles , a été étendu aux produits artisanaux et industriels.

Le président de l'association pour l'indication géographique Porcelaine de Limoges, Michel Bernardaud, interrogé par franceinfo , a célébré une "grande nouvelle". Il a toutefois souligné qu'il restait un "important travail à mener", "parce qu'il faut qu'on s'assure que les conditions de réalisation de ces appellations d'origine européennes soient aussi strictes que celles qu'on a réussi à obtenir en France." Le secteur avait reçu son IGP au niveau national en 2018, a rappelé franceinfo .

1.200 emplois directs

"Donc là, il y a du travail à faire de lobbying auprès des différentes instances de Bruxelles, et c'est le travail qu'on va mener dans les mois et les années qui viennent", a insisté le président de l'association.

L'appelation "Porcelaine de Limoges" et "Limoges" ne pourront bénéficier qu'aux produits en porcelaine entièrement manufacturés, fabriqués et décorés dans la zone géographique du département de la Haute-Vienne, selon franceinfo . Une quarantaine de manufactures de différentes tailles sont concernées.

Le secteur représente "1.200 emplois directs et probablement 2.000 à 3.000 emplois au total" , selon Michel Bernardaud.

Selon la Commission, les États membres ont déjà déposé 74 demandes d'enregistrement, "couvrant des produits tels que la céramique, les textiles, la broderie et les couverts". Pour être incluses, les filières doivent être déjà protégées au niveau national. Le but est de lutter contre la contrefaçon et de soutenir les secteurs concernés. Les indications géographiques sont des droits de propriété intellectuelle qui lient les qualités, la réputation ou les caractéristiques d'un produit à son lieu d'origine.

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