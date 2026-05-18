Adolescent tué à Nantes: devant son collège, des élèves "très touchés"

Des élèves du collège Libertaire Rutigliano rendent hommage à l'adolescent de 15 ans tué lors d'une fusillade, le 18 mai 2026 à Nanteshommage with flowers to pay tribute to a teenager who was shot and killed on May 14, as two other minors were wounded in the Port-Boyer neighborhood in Nantes, which had already been hit by deadly shootings linked to drug trafficking at the end of April, in Nantes, western France, on May 18, 2026. ( AFP / Loic VENANCE )

"Très touchés" après la mort d'un adolescent de 15 ans jeudi lors d'une fusillade à Nantes, les élèves de son collège ont déposé devant la grille fleurs et dessin à la reprise des cours lundi matin.

"C'était un gentil garçon, il faisait rire tout le monde. On est très touchés et cela me fait beaucoup de peine pour sa famille", déclare une élève de 14 ans, habitante du quartier du Port Boyer, où a eu lieu la fusillade.

Un élève de 13 ans dit avoir été "choqué" jeudi soir en apprenant la mort de l'adolescent. "C'était un élève comme nous, mais lui n'ira pas en cours aujourd'hui", souffle-t-il.

Des fleurs déposées devant la grille du collège Libertaire Rutigliano en hommage à l'adolescent de 15 ans tué lors d'une fusillade, le 18 mai 2026 à Nantes ( AFP / Loic VENANCE )

Avant d'entrer dans le collège, une adolescente accroche à la grille un portrait esquissé au crayon à papier, accompagné d'un mot: "Parti trop tôt, que justice soit faite".

Jeudi, vers 19H30, deux personnes cagoulées ont ouvert le feu sur un groupe d'adolescents dans le quartier populaire du Port Boyer.

Les tirs ont fait un mort de 15 ans et deux blessés, âgés de 13 et 14 ans.

Si les motifs de la fusillade sur ce point de deal sont "très probablement liés" au narcotrafic, rien n'indique que les adolescents visés par les tirs étaient impliqués dans le trafic de drogue, a insisté vendredi le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, lors d'un déplacement dans le quartier.

Des élèves du collège Libertaire Rutigliano regardent un dessin en hommage à l'adolescent de 15 ans tué lors d'une fusillade, le 18 mai 2026 à Nantes ( AFP / Loic VENANCE )

Bouquets de fleurs et bougies ornaient lundi matin le lieu de la fusillade, considéré par le ministre comme "un point de deal très convoité".

Outre la cellule psychologique mise en place dans le quartier, une écoute est proposée aux élèves du collège où était scolarisée la victime, ainsi qu'au personnel et aux familles.

Une élève du collège Libertaire Rutigliano tient une fleur en hommage à l'adolescent de 15 ans tué lors d'une fusillade, le 18 mai 2026 à Nantes ( AFP / Loic VENANCE )

A l'intérieur de l'établissement, une salle a été dédiée "au recueillement et à l'hommage", a indiqué Anne Parillaud, directrice académique adjointe des services de l'Education nationale en Loire-Atlantique, qui a présenté lundi le dispositif d'écoute aux parents d'élèves.