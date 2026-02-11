Union/Commerce-Pékin menace de viser les vins français

(Actualisé avec porte-parole du gouvernement français)

Pékin pourrait lancer des enquêtes sur les vins français ou imposer des "tarifs réciproques" sur des produits européens concernés si le gouvernement français pousse à l'instauration de droits de douane sur les biens chinois, rapporte mercredi Yuyuan Tantian, un compte de médias sociaux affilié au radiodiffuseur public chinois CCTV.

Cette réaction fait suite à la publication lundi par le gouvernement français d'un rapport stratégique du commissariat au Plan suggérant à l'Union européenne d'envisager un tarif inédit de 30% sur l'ensemble des biens chinois ou de déprécier l'euro jusqu'à 30% par rapport au yuan afin de contrer une forte augmentation des importations à bas prix.

Ce rapport ne vise que les biens chinois et viole les règles de l'Organisation mondiale du commerce, a dénoncé Yuyuan Tantian. "Cela équivaut à déclarer une guerre commerciale à la Chine."

Priée de commenter ces déclarations, la porte-parole du gouvernement français, Maud Bregeon, a déclaré que Clément Beaune, le commissaire au Plan, était dans son "rôle en faisant des propositions, en publiant ce type de rapport".

"Ça ne signifie pas qu'ils sont nécessairement suivis ou immédiatement suivis par le gouvernement", a-t-elle toutefois ajouté.

(Shi Bu, Ethan Wang et Ryan Woo; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)