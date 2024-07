UniCredit: bénéfice trimestriel de 2,7 milliards d'euros, supérieur aux attentes

( AFP / MIGUEL MEDINA )

La deuxième banque italienne UniCredit a vu son bénéfice net grimper de 16% à 2,7 milliards d'euros au deuxième trimestre, sous l'effet d'une forte hausse des commissions et grâce à des revenus solides engendrés par les taux d'intérêt.

Ce résultat, publié mercredi, est supérieur au consensus des analystes fourni par la banque, qui tablait en moyenne sur un bénéfice net de 2,34 milliards d'euros.

UniCredit a également annoncé avoir conclu un accord contraignant en vue d'acquérir l'intégralité du capital de son homologue belge Aion Bank et de la société polonaise Vodeno pour environ 370 millions d'euros.

Ces groupes "combinent une plateforme innovante, évolutive et flexible basée sur l'informatique en nuage", offrant des services à des clients financiers et non financiers dans toute l'Europe, a expliqué UniCredit.

Le chiffre d'affaires de la banque italienne a augmenté de 6,1% à 6,3 milliards d'euros, là aussi supérieur aux attentes des analystes qui avaient tablé sur 6,03 milliards d'euros.

Pour l'ensemble de l'année, UniCredit a relevé sa prévision de chiffre d'affaires à plus de 23 milliards d'euros, contre plus de 22,5 milliards auparavant.

Quant au bénéfice net, UniCredit table toujours sur un montant supérieur à 8,5 milliards d'euros pour 2024.

Après un recul de 2,1% en 2023, les commissions ont poursuivi leur rebond avec une hausse de 10% à 2,12 milliards d'euros supérieure aux attentes des analystes.

Le revenu net d'intérêts a augmenté de 1,9% à 3,56 milliards d'euros, toujours soutenu par les taux élevés sur les marchés.

Le ratio de fonds propres (CET1) d'UniCredit, qui mesure sa capacité à faire face à des crises, a reculé à 16,2% fin juin, tout en restant très élevé, contre 16,6% un an auparavant.

Le PDG d'UniCredit, Andrea Orcel, 61 ans, avait été reconduit en avril dans ses fonctions, en remportant haut la main le vote de l'assemblée générale des actionnaires.

Depuis l'arrivée de M. Orcel aux commandes d'UniCredit en avril 2021, la banque a enchaîné des bénéfices records, soutenus ces deux dernières années par la hausse des taux d'intérêt.