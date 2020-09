Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco lance un plan de renforcement du bilan de neuf milliards d'euros Reuters • 16/09/2020 à 19:26









PARIS (Reuters) - Le groupe d'immobilier commercial Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé mercredi le lancement d'un plan de renforcement de son bilan d'un montant total d'au moins neuf milliards d'euros. Ce plan prévoit entre autres une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, une limitation des dividendes versés en numéraires d'un milliard sur les deux prochaines années, une réduction supplémentaire de 800 millions des investissements et des cessions d'un montant total de quatre milliards d'ici fin 2021. Il vise à permettre au groupe de conserver une notation solidement ancrée en catégorie d'investissement ("investment grade") et de limiter son endettement net à moins de neuf fois son excédent brut d'exploitation (Ebitda), précise-t-il dans un communiqué. (Marc Angrand)

