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Une voiture fonce sur la foule en Australie, des blessés
information fournie par Reuters 03/10/2026 à 05:04

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(Actualisé avec précisions)

Un homme, qui semble avoir perdu le contrôle de son véhicule, a percuté la foule samedi dans la ville de Newcastle, en Australie, faisant neuf blessés, ont dit les autorités.

Le conducteur a été arrêté sur les lieux de l'incident.

Des supporters s'étaient rassemblés dans la ville pour assister au départ de l'équipe de rugby locale, qui doit disputer dimanche la finale de la National Rugby League à Sydney, lorsque l'incident est survenu.

Newcastle est située à quelque 110 kilomètres au nord de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud.

Deux blessés ont été transportés à l'hôpital dans un état grave, a dit un porte-parole des services ambulanciers de la Nouvelle-Galles du Sud.

Selon le maire de Newcastle, Gavin Morris, il semblerait que le conducteur ait perdu le contrôle de la voiture qui a percuté la foule.

La police a dit que les premières constatations semblaient écarter la piste terroriste.

(Sam McKeith à Sydney; version française Camille Raynaud)

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