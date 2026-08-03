Une vague de chaleur record s'étend sur la péninsule coréenne

par Kyu-seok Shim, Daewoung Kim et Dahyun Lee

Une vague de chaleur record s'est abattue sur la péninsule coréenne, avec des températures record en Corée du Sud et en Corée du Nord qui contraignent les autorités à renforcer les mesures d'urgence.

La chaleur extrême, qui se concentrait jusqu'à présent dans le sud-est de la Corée du Sud, s’étend désormais à la région métropolitaine de Séoul et l’Ouest. Les médias d’État nord-coréens font également état de températures avoisinant les 40 degrés Celsius dans certaines parties du pays et d’une cinquième nuit tropicale consécutive à Pyongyang, la capitale.

Les données publiées dimanche par l’Agence de contrôle et de prévention des maladies de Corée du Sud montrent que 14 personnes sont décédées et que 1.889 autres ont souffert de troubles liés à la chaleur depuis la mi-mai.

Selon l'Administration météorologique coréenne (KMA), Yangsan avait enregistré dimanche une température de 42,5 degrés Celsius, soit la plus élevée jamais mesurée en 122 ans d’observations météorologiques. Cette ville du Sud-Est avait déjà battu le record national les deux jours précédents.

La Première ministre sud-coréenne Han Seong-sook a ordonné aux ministères et aux collectivités locales de mobiliser toutes les ressources disponibles pour faire face aux risques liés à la canicule et à la sécheresse.

La Corée du Nord connaît des conditions similaires.

Les médias d'État ont indiqué que les alertes canicule couvrant une grande partie du pays resteraient en vigueur toute la semaine et ont rapporté que des dizaines de milliers de personnes s'étaient rendues dans la zone touristique côtière de Wonsan Kalma au cours du mois de juillet en quête de fraîcheur.

(Rédigé par Dahyun Lee, Daewoung Kim, Kyu-seok Shim et Joyce Lee; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)