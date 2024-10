Une stratégie d'éducation financière innovante pour les jeunes investisseurs

Les mystères d'Investipolis », invite les jeunes investisseurs à plonger dans une ville fictive où l'investissement offre mille possibilités © AMF

Face à l'essor d'une nouvelle génération d'investisseurs dont l'objectif est de gagner de l'argent rapidement et en grande quantité, l'AMF déploie une stratégie d'éducation financière ciblée qui s'inspire de l'univers du jeu vidéo et de la bande dessinée.

Un profil d'investisseurs en pleine évolution

Depuis 2020, plus d'un million de nouveaux investisseurs ont fait leur entrée sur les marchés financiers français, selon l'AMF (Autorité des Marchés Financiers). Ces néo-investisseurs se distinguent par leur jeunesse et des comportements d'investissement spécifiques. Une majorité d'entre eux (54 %) détient des crypto-actifs, témoignant d'un intérêt marqué pour les actifs numériques. Lorsqu'ils cherchent des informations, ils se tournent principalement vers leur entourage ou les réseaux sociaux, ces derniers étant la première source pour 41 % des 18-24 ans.

Par ailleurs, 89 % de ces jeunes déclarent jouer à des jeux vidéo en ligne, ce qui influence probablement leur approche de l'investissement. Leur priorité ? Gagner de l'argent rapidement et en grande quantité, comme le souhaitent 73 % d'entre eux. Toutefois, cette ambition s'accompagne souvent d'une surestimation de leurs connaissances financières, ce qui peut les exposer à des risques de perte importants.

Dans ce contexte, l'AMF déploie une stratégie d'éducation financière spécifiquement conçue pour ce public.

Quatre axes pour protéger les épargnants

La protection des épargnants est la priorité numéro un de l'AMF. Dans un environnement financier de plus en plus digitalisé, il est essentiel d'offrir aux nouveaux investisseurs des informations ciblées et adaptées. La stratégie d'éducation financière de l'AMF repose sur quatre piliers principaux :

1. Promouvoir une information fiable : encourager les investisseurs à se renseigner auprès de sources variées et crédibles avant de prendre des décisions financières.

2. Améliorer les connaissances financières : contribuer à une meilleure compréhension des produits financiers, en particulier ceux présentant des risques élevés.

3. Aligner les investissements sur le profil de risque : aider les investisseurs à mieux se connaître pour adapter leurs placements à leur tolérance au risque.

4. Sensibiliser aux arnaques financières : informer sur les fraudes et les escroqueries pour prévenir les pertes liées à des placements frauduleux.

« Les mystères d'Investipolis » : une campagne immersive

La nouvelle campagne de l'AMF, « Les mystères d'Investipolis », invite les jeunes investisseurs à plonger dans une ville fictive où l'investissement offre mille possibilités. Au fil de leur exploration, ils croiseront des personnages tels que la Pilote, la Navigatrice, Biface ou Lucy Clopédie, qui les guideront ou les mettront à l'épreuve.

Grâce à une variété de supports interactifs — vidéos, jeux, bandes dessinées, infographies — les participants pourront tester et enrichir leurs connaissances financières. Ils auront l'occasion de découvrir leur profil d'investisseur, de déconstruire certaines idées reçues et de se familiariser avec les techniques d'arnaque pour mieux les déjouer.

Cette campagne démarre dans le cadre de la Semaine mondiale de l'investisseur et s'étendra sur plusieurs semaines. Il s'agit de la première étape d'une stratégie d'accompagnement à long terme des nouveaux investisseurs par l'AMF. Consciente que les réseaux sociaux sont le canal d'information privilégié des jeunes, l'AMF diffusera intégralement cette campagne sur ces plateformes pour toucher efficacement sa cible.