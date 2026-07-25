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Une star du Mondial rejoint le Championnat chilien
information fournie par So Foot 25/07/2026 à 09:22
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Une star du Mondial rejoint le Championnat chilien

Une star du Mondial rejoint le Championnat chilien

Élever la voz, en VO. Vozinha rejoint Colo-Colo. Le gardien du Cap-Vert, jolie révélation de la Coupe du monde, s’engage pour le club chilien à 40 ans. Après avoir brillé contre le futur champion du monde espagnol (0-0), être sorti des poules avec les Requins Blancs et proposé une résistance dantesque contre le finaliste argentin (2-3, A.P.), et même permis à sa maman d’aller le voir aux Amériques, le portier poursuit sa difficile mais très jolie carrière en club.

En effet, la nouvelle star des réseaux sociaux n’a signé son premier contrat pro qu’à 26 ans. Josimar Dias, de son vrai nom, rejoint même son sixième pays, après le Cap-Vert, l’Angola, la Moldavie, Chypre, la Slovaquie et le Portugal. Chaves, son dernier club, évoluait en deuxième division portugaise. Au Chili, il rejoint le milieu à la crête Arturo Vidal, 39 ans désormais.…

UL pour SOFOOT.com

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