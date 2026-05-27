Une star du Mondial 2002 raconte son exil aux États-Unis

En 2004, la fédération turque de football désignait Hakan Şükür , alors meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale, de Galatasaray et de la Süper Lig, comme le meilleur joueur turc des cinquante dernières années . Vingt-deux ans plus tard, l’ancien numéro 9 l’est toujours et détient encore les mêmes records, mais doit les raconter depuis Palo Alto, en Californie , où il a trouvé refuge après s’être exilé de son pays natal en 2015. La raison : s’être opposé à un autre homme fort du pays – plus fort que lui –, le président Recep Tayyip Erdoğan .

Les gens ont peur de prononcer mon nom, tu te rends compte ?…

VJ pour SOFOOT.com