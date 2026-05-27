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Ronald Koeman pique l'Angleterre et Arsenal
information fournie par So Foot 27/05/2026 à 18:36

Ronald Koeman pique l'Angleterre et Arsenal

Ronald Koeman pique l'Angleterre et Arsenal

Le défenseur le plus offensif de l’histoire a trouvé deux nouvelles cibles sur qui tirer. Après avoir dévoilé la liste des 26 joueurs néerlandais convoqués pour la Coupe du monde 2026, Ronald Koeman a participé mercredi après-midi à une conférence de presse.

Le sélectionneur des Pays-Bas a répondu à une question concernant les probables ajustements tactiques en raison des conditions climatiques durant le tournoi en Amérique du Nord : « L’intensité sera probablement un peu faible. Je ne crois pas qu’on aura des matchs comme PSG-Bayern (5-4, 28 avril), et plus spécialement lors du premier match. »

CT pour SOFOOT.com

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