Une stagiaire canadienne à l'Otan arrêtée en Belgique pour espionnage

Une Canadienne d'origine chinoise, qui effectuait un stage au quartier général militaire de l'Otan en Belgique, a été arrêtée pour espionnage, ont annoncé samedi les procureurs belges.

"Une ressortissante canadienne d'origine chinoise, stagiaire au SHAPE (le quartier général stratégique des puissances Alliées en Europe de l'Otan, situé à Mons), a été placée sous mandat d'arrêt le vendredi 24 juillet 2026", précise le parquet fédéral belge dans un communiqué.

"Elle est suspectée de faits d'espionnage au profit d'un pays tiers et de participation à une organisation criminelle. Cette enquête du parquet fédéral est menée par la police judiciaire fédérale de Charleroi sous la direction d'une juge d'instruction de la division de Mons du tribunal de première instance du Hainaut", ajoute le parquet.

Celui-ci ne donne pas plus de détails sur son identité ni sur le pays ou l'organisation pour le compte desquels elle est soupçonnée d'espionnage.

Le SHAPE est le quartier général militaire suprême de l'Otan, siège du commandement allié des opérations, chargé de planifier et de mener toutes les opérations de l'alliance de sécurité transatlantique qui compte 32 membres.

La suspecte avait attiré l'attention des services de sécurité du SHAPE, qui l'ont signalée aux services de renseignement belges, selon le communiqué du parquet.

Les enquêteurs ont perquisitionné le domicile de la suspecte ainsi que son lieu de travail au SHAPE et celle-ci a été placée en garde à vue vendredi.

Un porte-parole du SHAPE a déclaré que rien n'indiquait que la préparation opérationnelle de l'Otan ou du SHAPE, les dispositifs de commandement et de contrôle ou les missions en cours aient été affectés.

"Le SHAPE continue d'assumer ses responsabilités sans interruption", a-t-il déclaré.

Le parquet a indiqué qu'il ne ferait aucun autre commentaire tant que l'enquête se poursuivrait.

(Andrew Gray, Sudip Kar-Gupta et Benoit Van Overstraeten)