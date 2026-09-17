Une sonde de la Nasa permet de découvrir un nouveau cratère sur la Lune

Cette combinaison d'images diffusée le 16 septembre 2026 par la NASA montre la surface de la Lune avant l'impact (à gauche) puis après la formation d'un nouveau cratère, sur des clichés pris par la caméra de l'orbiteur de reconnaissance lunaire ( NASA / Handout )

Un chercheur américain a découvert un imposant cratère s'étant récemment formé à la surface de la Lune grâce aux images d'une sonde de la Nasa, un "évènement qui n'arrive qu'une fois par siècle" selon les scientifiques.

Baptisé "McGetchin" - en hommage à un célèbre géophysicien lunaire -, ce cratère de 222 mètres de diamètre aurait été provoqué par l'écrasement, au printemps 2024, d'une comète ou d'un astéroïde à la surface lunaire, explique la Nasa.

D'abord passé sous les radars, il a été repéré presque par hasard par un chercheur américain travaillant avec les données du Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, une sonde de la Nasa qui étudie notre satellite depuis 2009.

Apparaissant sur les clichés sous la forme d'une tache brillante entourée d'un halo sombre, il s'est avéré être le plus grand cratère récemment formé jamais identifié dans le système solaire, selon une étude publiée mercredi dans la revue Science Advances.

Bien que la Lune abrite de nombreux cratères, dont certains beaucoup plus grands, l'observation quasi en temps réel de la formation d'un tel cratère et le suivi de son évolution pourraient permettre de mieux comprendre la géologie complexe de l'astre.

Mais aussi de mieux préparer de futures missions habitées, alors que les Etats-Unis et la Chine ambitionnent notamment de construire des bases sur le sol lunaire.

Contrairement à la Terre, la Lune ne possède pratiquement pas d'atmosphère. Les météoroïdes, astéroïdes et autres débris spatiaux ne sont donc ni ralentis ni consumés avant d'atteindre le sol.

Selon les estimations des chercheurs, le nouveau cratère aurait été provoqué par un objet de la taille d'un immeuble de trois à six étages.