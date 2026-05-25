La Colombie dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026

La Colombie dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026

Une nouvelle liste est tombée ce lundi. Après l’Espagne en début d’après-midi, au tour de la Colombie de dévoiler le nom des 26 joueurs sélectionnés pour s’envoler en Amérique du Nord pour la Coupe du monde, qui débute dans 17 jours.

Parmi les stars et cadres de l’effectif, le gardien David Ospina (37 ans) et l’attaquant de 34 ans James Rodriguez feront bien sûr le voyage . En attaque, l’ancien joueur (éphémère) de l’Olympique de Marseille Luis Suárez et le Munichois Luis Diaz sont eux aussi sélectionnés par Néstor Lorenzo.…

LL pour SOFOOT.com