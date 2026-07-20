Une recrue attendue arrive au PSG

Sacré cadeau d’anniversaire. Lucas Digne, qui fête ses 33 ans ce lundi, va signer un contrat de trois ans avec le PSG après que le club de la capitale a décidé de régler sa clause auprès d’Aston Villa, estimée à un peu moins de 10 millions d’euros , rapportent L’Équipe et Le Parisien .

Un retour dix ans plus tard

L’international français (64 sélections, dont 5 titularisations lors de ce Mondial 2026) passe sa visite médicale avec les double champions d’Europe ce lundi après-midi et arrive pour concurrencer Nuno Mendes sur le flanc gauche de la défense parisienne.…

NB pour SOFOOT.com