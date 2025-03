Une « reconquête » américaine ? BlackRock prend le contrôle des ports du canal de Panama

Le vœu de Donald Trump est exaucé. Alors que le président des États-Unis veut à tout prix annexer le canal de Panama, sur fond de guerre commerciale avec la Chine, un fonds d'investissement américain a conclu un accord pour racheter la majeure partie des activités portuaires du conglomérat hongkongais CK Hutchison. Un consortium d'investisseurs emmené par BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs privés du monde, va acquérir deux des principaux ports du canal de Panama qui relie les océans Atlantique et Pacifique, pour une valeur de 22,8 milliards de dollars.

« Mon administration va récupérer le canal de Panama, et nous avons déjà commencé à le faire. Aujourd'hui même, une grande entreprise américaine a annoncé qu'elle achetait les deux ports autour du canal de Panama et beaucoup d'autres choses en rapport avec le canal de Panama et quelques autres canaux », a salué Donald Trump, mardi 4 mars, lors de son discours devant le Congrès américain.

D'après Reuters, qui cite CK Hutchison, l'accord conclu comprend 90 % de Panama Ports Company, qui exploite les ports de Balboa et de Cristobal à chaque extrémité du canal depuis plus de vingt ans. Au total, le consortium, qui comprend Terminal Investment et Global Infrastructure Partners, contrôlera 43 ports comprenant 199 postes d'amarrage dans 23 pays, a précisé le conglomérat.

« Je tiens à souligner que la